Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

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Европа ударит по крупнейшим компаниям США

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Евросоюз намерен ввести налог на прибыль ИТ-корпораций

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Евросоюз готовит удар по крупным американским IT-компаниям

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Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
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Технологии

На серверы Huawei установят РЕД ОС

Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
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Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль

Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

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«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

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В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
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Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

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Коммерсантъ 12:30
Общество

Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
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Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

Вести.Ru 06:45
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Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков

Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
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Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Происшествия

Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком

По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
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Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 10:13
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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
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Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии

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В России в прокат выпустят два фильма Федерико Феллини

Как сообщили интернет-изданию "Медуза" в компании "Иноекино", "Сладкую жизнь" можно будет посмотреть с 5-го марта, а "8 с половиной" с 7-го мая.
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Зеленский заявил о выполнении обещаний Ираном

В вопросе установления причин трагедии с самолётом компании МАУ под Тегераном Иран придерживался большинства договорённостей.
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Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде

20 января артистка празднует свой День Рождения. В данный момент она находится в Таиланде вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном.
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Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед

Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
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На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике

Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
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Тьерри Бретон
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, бывший профессор Harvard Business School и бывший министр финансов Франции. Он занимал посты вице-президента и председателя правления компании Group Honneywell Bull, а также президента и председателя правления компаний Thomson-RCA и France Telecom. Сегодня он является почетным президентом компаний Thomson и France Telecom. А с 2008 года - президентом и председателем правления Atos, одной из ведущих международных ИТ-компаний. С 2005 по 2007 год Тьерри Бретон занимал пост министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака.
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