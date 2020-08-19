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РИА Новости
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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Коммерсантъ

Пока Минск и Брюссель протестуют, Александр Лукашенко знает кому звонить

Коммерсантъвчера в 16:15
Актуальные комментарии

Санкции против Белоруссии: мнения мировых лидеров разделились

Актуальные комментариивчера в 05:32
Газета.Ru

«Нелегитимный президент»: почему Лукашенко перестал устраивать Запад

Газета.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:01
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАССвчера в 11:18
RT на русском

ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:58
Кавказский узел

Оппозиционеры призвали США и ЕС ввести санкции против властей Азербайджана

Кавказский узел18 августа в 05:57

В Крыму на заводе «Титан» произошел выброс сернистого ангидрида

Выброс сернистого ангидрида произошел в среду в филиале ООО "Титановые Инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей, сообщается на странице администрации Армянска "ВКонтакте".
ТАССвчера в 10:13
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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44-летний актер Артем Михалков стал отцом во второй раз

View this post on Instagram Сегодня стало известно, что #АртемМихалков снова стал отцом 🎉 Сын Никиты Михалкова признался, что у него и его возлюбленной Дарьи Баженовой родился мальчик, которого они назвали Александром.
MedikForum.ruвчера в 13:48
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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