ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
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Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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Оппозиционеры призвали США и ЕС ввести санкции против властей Азербайджана
Кавказский узел18 августа в 05:57