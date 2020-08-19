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BFM.ru
BFM.ru

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.В источнике
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РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБК11:32
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Независимая газета13:07
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ТАСС11:18
RT на русском

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RT на русском13:58
Коммерсантъ

Евросоюз введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию» в Белоруссии

Коммерсантъ09:23
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ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

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ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
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