ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.