ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
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ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.В источнике
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