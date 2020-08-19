Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса.

ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

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