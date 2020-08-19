Политика
BFM.ruЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
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Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса.
— Шарль Мишель, бельгийский политикГазета.Ru 09:44
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Футбол
В УЕФА приняли решение не отменять Лигу наций
В УЕФА приняли решение не отменять Лигу наций. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 07:00
Энергетика
Новак не исключает «черных лебедей» на мировом рынке нефти
Останавливаться на достигнутом странам ОПЕК+ нельзя, полное исполнение сделки по сокращению добычи нефти остается необходимым из-за сохраняющейся волатильности рынка, заявил министр.
ПРАЙМ 10:56
Политика
Стало известно о возможности Горбачева частично сохранить СССР
У первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева была возможность сохранить в составе государства восемь-десять республик, считает бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов.
Взгляд.ру 10:10
Музыка
12 млн рублей пытаются отсудить у группы Little Big по делу о плагиате
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Политика
ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко
Инаугурация на шестой срок Александра Лукашенко в качестве президента Республики Беларусь должна состоятся до 9 октября.
Национальная служба новостей 10:49
Экономика
В России резко подорожали маленькие квартиры
Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.
Ведомости 06:13
Экономика
Гражданам РФ 17 августа начали платить новое пособие на детей до 7 лет
С понедельника российские семьи, в которых есть дети в возрасте 3-7 лет, начнут получать новые пособия.
Discover24 вчера в 04:49
Наука
Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля
Эффективность меда против кашля подтверждена с помощью метаанализа, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:40
Политика
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС.
РИА Новости 09:19
Политика
Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru 10:28
Космос
На Байконур доставили модуль «Наука» для МКС
На Байконур доставили многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Роскосмос планирует отправить его на МКС в 2021 году, сообщает ТАСС.
Москва 24 10:43
Космос
Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Газета.Ru 09:11
Футбол
Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»
Екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 10:55
Общество
Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн
Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского.
Полит.ру 09:16
Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
Политика
Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США
ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегодня 09:01
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Фиолетовые цветы украсили голову Каменской. Большинство поклонников Насти отрицательно отнеслись к откровенной фотографии.
CT news 10:58
Экономика
В России предрекли рост цен на продукты
По сравнению с декабрем 2019 года в России цены на продукты подскочили на 5,2 процента, в 27 странах ЕС — на 2,9 процента.
Lenta.ru 09:56
Общество
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
Доктор Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет.
РИА Новости 07:38
Футбол
Новичок «Динамо» Моро попал в заявку на матч с «Ростовом»
Новичок «Динамо» – хорватский полузащитник Никола Моро – попал в заявку своей команды и начнёт игру на скамейке запасных.
Metaratings 11:03
Политика
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили кооперацию в энергетике
Стороны обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества, а также кооперацию в энергетике.
РЕН ТВ 11:05
Транспорт
В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок
«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК 10:13
Авто
Пандемия обвалила экспорт «АвтоВАЗа» в I полугодии на 30,6%, до 19,3 тыс. единиц
Общий экспорт легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703) из РФ в январе-июне 2020г. упал в годовом выражении на 44%, до 30,6 тыс. шт.
Интерфакс - Россия 10:57
Политика
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
Политика
Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве
План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда 05:43
Политика
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
РИА Новости 08:56