Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Пока Минск и Брюссель протестуют, Александр Лукашенко знает кому звонить

Коммерсантъвчера в 16:15
RT на русском

ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:58
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАССвчера в 11:18
URA.Ru

Последние новости о протестах в Беларуси. Европа вводит санкции против Минска, в Кремле заговорили о военной помощи соседям

URA.Ruвчера в 12:26
Газета.Ru

«Нелегитимный президент»: почему Лукашенко перестал устраивать Запад

Газета.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:01
РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБКвчера в 11:32

Эндокринолог назвал опасность яблок

Эндокринолог пояснила, что в одном яблоке содержится столько же питательных веществ, что и в ломтике хлеба толщиной 1 см. Поэтому не рекомендуется злоупотреблять фруктом людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом.
Территория новостейвчера в 08:27
133

Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

Москва, 19 августа 2020, 21:37 — REGNUM Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.
REGNUMвчера в 14:37

ТКГ согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

19 августа на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) достигнуты соглашения о 4 новых участках разведения сил и 20 участках разминирования на территории Донбасса в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис украинского президента.
Московский Комсомолец18:39

Названо число участников проверки безопасности вакцины от коронавируса

Только 20 добровольцам ввели российскую вакцину от нового коронавируса при клинических испытаниях двукратно, в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации.
МонаВиставчера в 05:43
12

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
99