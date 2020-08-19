ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.