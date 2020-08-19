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РИА Новости
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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RT на русском

ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

RT на русском13:58
РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБК11:32
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАСС11:18
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новости13:01
News.ru

Совет ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

News.ru11:26
Коммерсантъ

Евросоюз введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию» в Белоруссии

Коммерсантъ09:23
Независимая газета

Лукашенко вернули статус европейского изгоя

Независимая газета13:07

ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостей10:09
170

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
6

Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИвчера в 15:10
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
4

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
25

В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело08:10
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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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