ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Смотрите также
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
В Минск прибыл российский спецсамолет
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
В Дзержинске бойцовая собака взяла в заложники своих хозяев
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Тихановская выпустила новое обращение к лидерам ЕС
Великобритания отказалась признать итоги выборов в Беларуси
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии