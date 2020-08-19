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CT news
CT news

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Информацию передает руководитель совета ЕС Шарль Мишель. Согласно информации источника, под санкции попадут те, кто причастен к насильственным мерам против жителей страны. Также сюда будут приписаны люди, которые имеют отношение к репрессиям и виновны в фальсификации уже прошедших выборов.В источнике
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RT на русском

ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:58
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:01
РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБКвчера в 11:32
Ведомости

ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

Ведомостивчера в 11:27
Газета.Ru

Евросоюз согласовал санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:15
URA.Ru

Евросоюз введет санкции против Беларуси

URA.Ruвчера в 09:34
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАССвчера в 11:18

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
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Бронепоезд «Байкал» пересек Волгу в ходе тыловых спецучений Минобороны

В ходе проводимых на территории Южного военного округа тыловых специальных учений была организовано наведение комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу длиной 1,5 километра.
Аргументы неделивчера в 09:26

Оксана Самойлова ответила на комментарии подписчиков о личной жизни

Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, родившая в браке четверых детей, высказала свое мнение относительно того, что их пара постоянно становится предметом для всеобщего обсуждения.
RuNews24.ruвчера в 10:27
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ruвчера в 09:56
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