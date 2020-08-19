ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
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Информацию передает руководитель совета ЕС Шарль Мишель. Согласно информации источника, под санкции попадут те, кто причастен к насильственным мерам против жителей страны. Также сюда будут приписаны люди, которые имеют отношение к репрессиям и виновны в фальсификации уже прошедших выборов.В источнике
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