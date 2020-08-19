ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Информацию передает руководитель совета ЕС Шарль Мишель. Согласно информации источника, под санкции попадут те, кто причастен к насильственным мерам против жителей страны. Также сюда будут приписаны люди, которые имеют отношение к репрессиям и виновны в фальсификации уже прошедших выборов.