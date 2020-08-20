ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
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Евросоюз намерен ввести санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за «насилие, репрессии и сфальсифицированные выбора», заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, в санкционный список может попасть и белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
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Оппозиционеры призвали США и ЕС ввести санкции против властей Азербайджана
Кавказский узел18 августа в 05:57