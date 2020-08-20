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ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за «насилие, репрессии и сфальсифицированные выбора», заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, в санкционный список может попасть и белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАССвчера в 11:18
РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБКвчера в 11:32
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:01
RT на русском

ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:58
Коммерсантъ

Пока Минск и Брюссель протестуют, Александр Лукашенко знает кому звонить

Коммерсантъвчера в 16:15
Актуальные комментарии

У ЕС нет рычагов давления на Белоруссию

Актуальные комментариивчера в 11:10
Кавказский узел

Оппозиционеры призвали США и ЕС ввести санкции против властей Азербайджана

Кавказский узел18 августа в 05:57

Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.
Российская газета21:34
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В кабмине поддержали ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту населения и другие вопросы.
Парламентская газета18 августа в 03:53
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Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего

Российские химики предложили новую конструкцию проточных редокс-батарей — накопителей электричества, которые планируют применять для долгосрочного хранения больших объемов энергии в узлах умных энергосетей.
РИА Новости17 августа в 05:05

На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Mariott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, сообщает Financial Times.
РБК20:44

Учёные предложили строить города в лавовых трубах на Марсе и Луне

На Марсе диаметр лавовых труб достигает 400 м, а на Луне – 1000 м. Такие размеры позволяют строить в подземных коридорах небольшие населённые пункты, где будут жить первые колонизаторы.
Актуальные Новости17 августа в 09:08
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На космодром Байконур доставлен орбитальный модуль «Наука» для МКС

«Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл на космодром Байконур», — указано в сообщении госкорпорации.
REGNUMвчера в 10:57
7

Обама назвал президентство Трампа реалити-шоу и похвалил Байдена

Экс- президент США Барак Обама назвал президентство действующего американского лидера Дональда Трампа реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец21:56
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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