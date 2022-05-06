Нефтегазовая вертикальЕС введёт эмбарго на нефть из России через 9 месяцевЕвросоюз введёт полное эмбарго на поставки нефти из России через девять месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Il Messaggero.Нефтегазовая вертикаль«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — подчеркнул Джентилони.ВедомостиГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».РамблерПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.РБКЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowREGNUMСоюзное ВечеАБНLife.ruРБКФорпост Северо-ЗападИзвестияГазета.RuЦарьградГЛАС.RUAnewsVSE42.RURuposters.ruDaily StormThe Moscow PostЭкономика сегодняРосбалтГлас НародаПодробнее о событииЕврокомиссар по вопросам экономики призвал отказаться от российской нефти через 9 месяцевАгентство нефтегазовой информации05:03Паоло Джентилони: антироссийское эмбарго на нефть возможно в течение девяти месяцевПРАЙМ04:37В ЕК заявили, что эмбарго на нефть из России будет введено через 9 месяцевТАСС03:14ЕС введёт эмбарго на нефть из России через 9 месяцевНефтегазовая вертикаль03:57Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцевКоммерсантъ03:44Еврокомиссар Джентилони: полное эмбарго на нефть России будет введено через 9 месяцевГазета.Ru03:22Еврокомиссар Джентилони заявил о введении ЕС эмбарго на нефть России в течение 9 месяцевLenta.ru04:15Показать ещёОценить445Поделиться