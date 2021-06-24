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ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии, не затронув экспорт бензина и дизеля

Евросоюз ввел в четверг экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступят в силу с 25 июня. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале в четверг заявлении Совета ЕС. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры.В источнике

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ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии, не затронув экспорт бензина и дизеля

ТАССвчера в 12:24

Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Взгляд.рувчера в 15:00

С небес – за решетку. За 65 лет до инцидента в Белоруссии «воздушное пиратство» было совершено Францией

Независимая газетавчера в 13:08

Вступают в силу секторальные санкции ЕС против Белоруссии

Эхо Москвы22:05

Россия поможет Белоруссии преодолеть точечный санкционный удар Запада

NewInformвчера в 12:18

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси

RuBaltic.Ruвчера в 07:30

ЕС выгнал Белоруссию со своих финансовых рынков

Царьградвчера в 07:04
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