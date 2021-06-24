Евросоюз ввел в четверг экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступят в силу с 25 июня. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале в четверг заявлении Совета ЕС. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры.

Первый канал Первый канал НТВ РБК Дождь Телеканал RTVI Дума ТВ Smotrim.ru Городовой Профиль Известия Национальная служба новостей ИА Красная Весна NewInform ИноСМИ Курьер. Среда. Бердск Евразия.Эксперт ФАН Царьград iReactor Газета.Ru Life.ru RuBaltic.Ru Экономика сегодня