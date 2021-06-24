Евросоюз ввел в четверг экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступят в силу с 25 июня. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале в четверг заявлении Совета ЕС. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры.

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С чего всё началось Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщается на сайте Совета ЕС. Коммерсантъ 07:01