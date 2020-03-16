Коронавирус
OAnewsЕС ввел месячный запрет на все поездки на свою территорию
Несколько часов назад стало известно о введении 30-дневного запрета на посещение территории всех стран альянса для граждан других государств. Более того, это касается въезда любого характера, кроме неотложного.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны ЕС из-за коронвируса, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Коммерсантъ11:34
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Общество
Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта
Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
В личном блоге актер Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и его распространением по всему миру, включая Россию.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Армия и оружие
При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных
Космос
Новый метод помог зонду InSight возобновить бурение Марса
Вашингтон, 15 марта 2020, 14:02 — REGNUM Специалисты миссии InSight смогли возобновить работу бурового инструмента на Марсе благодаря применению нового метода, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Политика
Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Многие поклонники были уверены, что исполнитель поссорился с супругой Оксаной Самойловой.
Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в мире
Компания «Яндекс» в минувшее воскресенье, 15 марта, запустила онлайн-карту, на которой в режиме реального времени отображается распространение коронавирусной инфекции по миру.
Культура
Samsung уже отказалась от своего облачного сервиса PlayGalaxy Link
Samsung решила отказаться от своего облачного сервиса PlayGalaxy Link всего лишь через несколько месяцев после начала тестирования.
Здоровье
Кузбасские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Алексей Цигельник затруднился назвать сроки выздоровления пациентов и опроверг слухи, что заболевшие коронавирусом контактировали с детьми дошкольного возраста.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Футбол
Зенит — Урал 7:1
В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.