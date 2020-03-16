с чего всё началось

Несколько часов назад стало известно о введении 30-дневного запрета на посещение территории всех стран альянса для граждан других государств. Более того, это касается въезда любого характера, кроме неотложного.

ЕС ввел месячный запрет на все поездки на свою территорию

Энергетика Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России В личном блоге актер Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и его распространением по всему миру, включая Россию.

Политика Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Энергетика Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.

Космос Новый метод помог зонду InSight возобновить бурение Марса Вашингтон, 15 марта 2020, 14:02 — REGNUM Специалисты миссии InSight смогли возобновить работу бурового инструмента на Марсе благодаря применению нового метода, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.

Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.

Шоу-бизнес Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.

Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

Политика Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда» Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.

Общество «Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в мире Компания «Яндекс» в минувшее воскресенье, 15 марта, запустила онлайн-карту, на которой в режиме реального времени отображается распространение коронавирусной инфекции по миру.

Здоровье Кузбасские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом Алексей Цигельник затруднился назвать сроки выздоровления пациентов и опроверг слухи, что заболевшие коронавирусом контактировали с детьми дошкольного возраста.

Футбол Зенит — Урал 7:1 В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.