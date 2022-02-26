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ЕС ввел ограничения на депозиты россиян в Европе и покупку бумаг в евро

Европейским банкам запрещено принимать депозиты от любых российских граждан (резидентов) или российских юрлиц величиной свыше €100 тыс. на одну кредитную организацию.
РБК
Евросоюз согласовал второй пакет санкций против России и приступил к обсуждению третьего.
Московский Комсомолец
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
РИА Новости

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Россияне не смогут размещать в банках ЕС крупные депозиты
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ЕС ввел ограничения на депозиты россиян в Европе и покупку бумаг в евро
РБК21:54
ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан на сумму свыше ста тысяч евро
РИА Новости19:55
Глава Еврокомиссии предупредила, что россияне не смогут размещать в банках ЕС вклады на сумму более 100 тысяч евро
Росбалтвчера в 08:04
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Евросоюз запретил принимать депозиты от россиян на сумму более €100 тысяч
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Еврокомиссия: элите России запретят размещать в банках ЕС депозиты свыше 100 тыс евро
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