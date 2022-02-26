Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о том, что власти Соединённых Штатов якобы рекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну.