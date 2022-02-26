Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.