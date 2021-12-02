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ЕС ввел пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Нынешний пакет санкций Брюсселя по Белоруссии — уже пятый с августа 2020 года, когда в республике прошли президентские выборы.
Коммерсантъ
Санкции вступят в силу сразу после публикации в официальном журнале ЕС сегодня, 2 декабря.
Коммерсантъ
О намерении Евросоюза вести новые санкции против Минска стало известно 9 ноября.
Lenta.ru
Лондон, Вашингтон и Оттава также объявили о введении собственных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии.
ТАСС

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Евросоюз принял пятый пакет санкций против Беларуси
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