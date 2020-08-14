Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
МонаВиста
МонаВиста

ЕС ввел санкции против Белоруссии за фальсификацию выборов

В ходе заседания по белорусской тематики 14 августа министры иностранных дел Евросоюза официально признали президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:37
Вести.Ru

Западные страны пытаются «помочь» Белоруссии санкциями и фейками

Вести.Ruвчера в 14:14
Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Известиявчера в 13:52
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
786

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
25

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
97