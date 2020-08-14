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МонаВиста
МонаВиста

ЕС ввел санкции против Белоруссии за фальсификацию выборов

В ходе заседания по белорусской тематики 14 августа министры иностранных дел Евросоюза официально признали президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.В источнике
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РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:37
РИА Новости

ЕС решил ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Известиявчера в 13:52
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
Вести.Ru

Западные страны пытаются «помочь» Белоруссии санкциями и фейками

Вести.Ruвчера в 14:14
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

Баринов сравнил Семина с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сходствах нынешнего наставника «железнодорожников» Марко Николича с его предшественником Юрием Сёминым.
Баринов сравнил Семина с Николичем
Metaratingsвчера в 10:04

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
Коммерсантъвчера в 16:37
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Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян

Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Life.ruвчера в 16:31

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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В США установили рекорд скорости для автомобиля с поршневым двигателем

Новый рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей с поршневым двигателем внутреннего сгорания в 757 км/ч установила команда Speed Demon, 14 августа сообщение было опубликовано на странице проекта в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 16:12
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиавчера в 03:30
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера

Основными руководителями частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, являются полковник Дмитрий Уткин и генеральный директор компании военной безопасности «Конвой» Константин Пикалов.
Lenta.ruвчера в 12:41
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