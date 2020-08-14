ЕС ввел санкции против Белоруссии за фальсификацию выборов
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ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
В ходе заседания по белорусской тематики 14 августа министры иностранных дел Евросоюза официально признали президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.В источнике
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