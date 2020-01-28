Политика

Газета.RuГазета.RuЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз расширил индивидуальный санкционный список, внеся в него семерых россиян. Причиной добавления этих чиновников стало то, что они продвигали или помогали в организации незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.
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Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине

РИА Новости09:47

Владимир Немцев рассказал об отношении к персональным санкциям Евросоюза

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Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
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Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

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В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
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