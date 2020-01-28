Политика
Газета.RuЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз расширил индивидуальный санкционный список, внеся в него семерых россиян. Причиной добавления этих чиновников стало то, что они продвигали или помогали в организации незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.
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Развожаев удивился включению его имени в санкционный список Евросоюза только сейчас
Новый Севастополь08:56
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Наука
Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги
Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Экономика
В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов
Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Единоборства
Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Гаджеты
Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности
Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
Кино
Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
В 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом, сообщает Росстат.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян готовятся к свадьбе
Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Технологии
Мэрия Москвы выбрала технологии для системы поиска и распознавания лиц
Процесс распознавания лица на видео состоит из двух частей, объясняет представитель Ntechlab: поиска лица в кадре (детектирования) и непосредственно его распознавания – сверки с базами данных.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
Происшествия
«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества
Адвокат ссылается на определение Конституционного суда (КС), который ранее сформулировал по аналогичному делу позицию, которая сводится к тому, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, закрытый перечень которого установлен антикоррупционным законодательством.