Политика
Газета.RuЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз расширил индивидуальный санкционный список, внеся в него семерых россиян. Причиной добавления этих чиновников стало то, что они продвигали или помогали в организации незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Развожаев удивился включению его имени в санкционный список Евросоюза только сейчас
Новый Севастополь08:56
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Происшествия
Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
Происшествия
В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона
В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Наука
У вируса герпеса не находят связи с болезнью Альцгеймера
Около тридцати лет назад в образцах мозга людей с синдромом Альцгеймера обнаружили много ДНК вируса герпеса – сначала это был вирус простого герпеса (HSV-1), а потом и другие его разновидности, HHV6A и HHV6B.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Здоровье
В Калининграде госпитализировали трех вернувшихся из Китая туристов
В Калининграде госпитализировали трех жителей региона, которые недавно посещали Китай в качестве туристов.
Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Здоровье
Названы главные симптомы рака груди у мужчин
По словам врача, в группу риска попадают мужчины, чьи ближайшие родственники страдали раком грудной железы.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год
Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Футбол
Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Гаджеты
Подтвержден дизайн дешевого iPhone
Дизайн смартфонов выполнен в стиле iPhone 8, он имеет домашнюю кнопку со сканером отпечатков пальцев.
Общество
Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.