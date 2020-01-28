Политика

Газета.RuГазета.RuЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз расширил индивидуальный санкционный список, внеся в него семерых россиян. Причиной добавления этих чиновников стало то, что они продвигали или помогали в организации незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.
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В Крыму оценили новые персональные санкции ЕС

РБК12:50

Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

ТАСС11:34

ЕС ввёл санкции против губернатора, сенатора и главы парламента Севастополя

ForPost08:16

Развожаев удивился включению его имени в санкционный список Евросоюза только сейчас

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Михаил Развожаев прокомментировал включение в санкционный список

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Глава правительства Крыма и врио губернатора Севастополя попали под санкции ЕС

ИА Крыминформ06:49

Байкал и Алтай отличная альтернатива европейским курортам — Владимир Немцев о санкциях

Севастополь.ру11:30
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Общество

В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
REGNUM 04:12
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Происшествия

Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр

Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
РИА Новости 06:38
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Происшествия

В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона

В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 12:39
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Наука

У вируса герпеса не находят связи с болезнью Альцгеймера

Около тридцати лет назад в образцах мозга людей с синдромом Альцгеймера обнаружили много ДНК вируса герпеса – сначала это был вирус простого герпеса (HSV-1), а потом и другие его разновидности, HHV6A и HHV6B.
Наука и жизнь вчера в 23:09
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv 00:08
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Здоровье

Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Ugpressa.ru 02:17
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv 01:06
Авто

В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

Тарантас Ньюс вчера в 05:58
Здоровье

В Калининграде госпитализировали трех вернувшихся из Китая туристов

В Калининграде госпитализировали трех жителей региона, которые недавно посещали Китай в качестве туристов.
Российская газета 11:52
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Здоровье

Названы главные симптомы рака груди у мужчин

По словам врача, в группу риска попадают мужчины, чьи ближайшие родственники страдали раком грудной железы.
ТВ Центр 10:57
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год

Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 09:39
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 вчера в 03:07
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС 12:01
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Футбол

Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор

Российская газета 07:46
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Гаджеты

Подтвержден дизайн дешевого iPhone

Дизайн смартфонов выполнен в стиле iPhone 8, он имеет домашнюю кнопку со сканером отпечатков пальцев.
ToDay News Ufa вчера в 09:12
Общество

Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов.
Коммерсантъ 11:31
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru 11:11
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