Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

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