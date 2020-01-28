Политика

RT на русскомRT на русскомЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Названы имена внесенных в санкционный список ЕС россиян

Известия09:27

Глава правительства Крыма воспринял с иронией включение в санкционные списки ЕС

ТАСС09:44

Европа введет санкции из-за выборов в Крыму

Телеканал 360°07:05

Глава правительства Крыма и врио губернатора Севастополя попали под санкции ЕС

ИА Крыминформ06:49

Развожаев прокомментировал персональные санкции ЕС

РИА Новости Крым08:45

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

Газета.Ru09:49

Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму

Lenta.ru04:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Армия и оружие

Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси

До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение 09:13
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
РИА Новости 07:31
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru вчера в 08:30
Футбол

«Интер» объявил о переходе Эриксена

Евро-футбол.ру 08:08
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Политика

Рабочая группа предложила более 100 поправок в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию внесла более 100 предложений по изменению Основного закона, пишет Коммерсантъ.
ИжевскИнфо.РУ 05:13
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 26 января в 07:20
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Общество

Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю

Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Коммерсантъ 08:18
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Космос

Специалисты NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны

Специалисты NASA разместили в интернете фотоснимок песчаных слоев, снятых учеными на поверхности Марса.
Pravda.Ru вчера в 04:12
Технологии

Японцы показали беспилотный электрический трактор

Как можно заметить, вместо обычных колес концепт беспилотного трактора Kubota использует гусеничные колеса; каждое из них, как указывается, имеет собственный мотор.
Популярная механика 08:15
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

Российская газета 06:18
Шоу-бизнес

Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах

Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Вечерняя Москва 07:22
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное