ЕС выделил 13 млн евро для пострадавших от пандемии россиян
«России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — сказал Боррель.В источнике
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ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян
Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Интерфакс06:36
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