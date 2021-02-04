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ЕС выделил 13 млн евро для пострадавших от пандемии россиян

«России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — сказал Боррель.В источнике
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ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Интерфакс06:36
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Боррель: ЕС выделил €13 млн на поддержку уязвимых россиян, которых затронула пандемия

Телеканал 360°08:33

ЕС выделил 13 млн евро для уязвимых групп россиян

Московский Комсомолец06:53

Боррель заявил о выделении ЕС €13 млн на помощь пострадавшим от пандемии россиянам

Ведомости07:39

ЕС выделил 13 миллионов евро в помощь россиянам во время пандемии

Lenta.ru07:07

ЕС выделил 13 млн евро на поддержку уязвимых групп россиян в борьбе с пандемией

Фонтанка.Ру07:55

Евросоюз выделил на помощь РФ во время пандемии 13 млн евро

News.ru07:54

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

Интерфакс06:36

Минздрав сказал, людям с каким диагнозом нельзя делать прививку от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов ответил на вопрос, можно ли делать прививку от коронавируса людям, имеющим онкологические заболевания.
Екатеринбург Онлайн05:22

Нацбанк Белоруссии опроверг сообщения о создании единой валюты с РФ

Ранее Telegram-канал «Народное антикризисное управление» со ссылкой на источники в Нацбанке сообщил, что Минск и Москва возобновили работу по созданию дорожной карты о введении единой валюты, причем она идет в ускоренном темпе.
ИА Красная Весна05:21

Премьер Украины объявил о продлении карантина до конца апреля

Правительство Украины намерено сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью дальнейшего продления, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации Украины.
РБК08:28

Спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров наградил сотрудников Росгвардии, которые охраняли Мариинский дворец и прилегающую территорию во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье, 31 января.
Newia.ru07:55

В США названы фильмы и сериалы, номинированные на «Золотой глобус»

Обладателем премии в номинации лучший драматический фильм могут стать: проект "Отец" с Энтони Хопкинсом, финальный на данный момент фильм Дэвида Финчера "Манк", получивший награды Венецианского кинофестиваля и кинофестиваля в Торонто "Земля кочевников", а также ленты "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой".
SM Newsвчера в 10:48