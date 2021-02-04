В США названы фильмы и сериалы, номинированные на «Золотой глобус»

Обладателем премии в номинации лучший драматический фильм могут стать: проект "Отец" с Энтони Хопкинсом, финальный на данный момент фильм Дэвида Финчера "Манк", получивший награды Венецианского кинофестиваля и кинофестиваля в Торонто "Земля кочевников", а также ленты "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой".