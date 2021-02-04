Умер замглавврача лечившей Навального омской больницы

В омской БСМП №1 лечили Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе прошлого года.