Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
BFM.ru
BFM.ru

ЕС выделил 13 млн евро для пострадавших от пандемии россиян

«России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — сказал Боррель.В источнике
Деловое.ТВ
Царьград
Телеканал 360°
Интерфакс
Росбалт
Профиль
News.ru
SM News
Readovka67.ru
Lenta.ru
VSE42.RU
Общественная служба новостей
Gazeta.SPb
Рамблер
Московский Комсомолец
АМИТЕЛ
Дни24
Ruposters.ru
С чего всё началось

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Интерфакс06:36
Подробнее о событии

Глава дипломатии ЕС рассказал о выделении €13 млн на поддержку уязвимых групп населения России

Коммерсантъ10:11

ЕС выделил 13 млн евро для уязвимых групп россиян

Московский Комсомолец06:53

Боррель заявил о выделении ЕС €13 млн на помощь пострадавшим от пандемии россиянам

Ведомости07:39

ЕС выделил 13 миллионов евро в помощь россиянам во время пандемии

Lenta.ru07:07

ЕС выделил 13 млн евро на поддержку уязвимых групп россиян в борьбе с пандемией

Фонтанка.Ру07:55

Евросоюз выделил на помощь РФ во время пандемии 13 млн евро

News.ru07:54

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

Интерфакс06:36

Умер замглавврача лечившей Навального омской больницы

В омской БСМП №1 лечили Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе прошлого года.
Lenta.ru08:36