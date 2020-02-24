Общество
ФАНЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
«ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом», — заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Еврокомиссар добавил, что вспышка коронавируса в Китае окажет влияние на экономику ЕС.
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Евросоюз выделит €230 млн на предотвращение распространения коронавируса COVID-19, об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в понедельник, 24 февраля.Известия04:11
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