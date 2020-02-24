с чего всё началось

«ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом», — заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Еврокомиссар добавил, что вспышка коронавируса в Китае окажет влияние на экономику ЕС.

ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

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Хоккей Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.

Экономика Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Поклонники перепутали маму Бузовой с подростком-фанатом Подписчики были поражены тем, как молодо выглядит мама звезды, а некоторые даже подумали, что певицы опубликовала снимок с фанатом-подростком.

Авто Состоялась премьера электрического Renault Twingo Z.E Французский автопроизводитель представил электрокар Twingo Z.E. Компания Renault представила компактный Twingo Z.E. Автомобиль сохранил практичность бензиновых версий, однако место классического ДВС у него занял электромотор мощностью 82 л.с. и 160 Нм крутящего момента.