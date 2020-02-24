Общество
ФедералПрессЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев. Причины повторного заражения пока остаются неясными.
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Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Политика
Паспорт и военный билет в одном флаконе
Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря
Общество
Почти три четверти украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая
Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Авто
В РФ дебют Geely Coolray может быть перенесен из-за коронавируса
Новый кроссовер Geely Coolray должен появится и на российском рынке, но судя по всему его дебют в нашей стране, также как и старт продаж, будет отложен.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Хоккей
В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку
В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
Хоккей
Заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ и принес победу команде
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов — к игре пришлось привлечь «экстренного вратаря», который неожиданно для всех спас команду.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани
Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань. Власти Татарстана обеспечат их всем необходимым.
Хоккей
Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею
Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки.
Гаджеты
Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G
Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Политика
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.