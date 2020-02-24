Общество

ФедералПрессФедералПрессЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев. Причины повторного заражения пока остаются неясными.
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ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом

RT на русском04:36

ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

РИА Новости04:14

Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС03:49

ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ04:10

ЕС выделил €230 млн на борьбу с коронавирусом

Газета.Ru04:01

ЕС направит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Известия04:11

Евросоюз выделит 230 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

URA.Ru03:45
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Ведомости 06:01
Авто

Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод

Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
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Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 22 февраля в 02:59
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Lenta.ru 06:30
Политика

Паспорт и военный билет в одном флаконе

Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.
Труд вчера в 14:57
Футбол

Тренера из Танзании дисквалифицировали за снятие штанов перед болельщиками

Soccer.ru 06:07
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru вчера в 09:00
Общество

Канарские острова накрыла песчаная буря

Интерфакс 05:48
Общество

Почти три четверти украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая

Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны.
ТАСС 06:43
Экономика

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
РБК 06:06
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
РБК 21 февраля в 04:31
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Авто

В РФ дебют Geely Coolray может быть перенесен из-за коронавируса

Новый кроссовер Geely Coolray должен появится и на российском рынке, но судя по всему его дебют в нашей стране, также как и старт продаж, будет отложен.
Tvoe-avto.com 05:57
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Хоккей

В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
РИА Новости 06:21
Хоккей

Заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ и принес победу команде

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов — к игре пришлось привлечь «экстренного вратаря», который неожиданно для всех спас команду.
Salt Mag вчера в 10:29
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Россиян с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани

Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань. Власти Татарстана обеспечат их всем необходимым.
Ридус вчера в 01:37
Хоккей

Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки.
ТАСС Спорт 05:39
Гаджеты

Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
ITZine.ru 06:27
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Общество

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Newia.ru 05:34
Политика

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
РИА Новости 01:29
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе

Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Коммерсантъ вчера в 14:55
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня вчера в 09:04
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