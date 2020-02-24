Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев. Причины повторного заражения пока остаются неясными.

ЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Политика Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

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