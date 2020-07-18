с чего всё началось

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что ограничения против «Северного потока-2» противоречат международному праву.

Общество Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 147

Общество В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. 2,3K

Происшествия Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела. 171

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 496

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Шоу-бизнес Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки". 39

Наука Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды. 12

Происшествия В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19 Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 14

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 777

Политика Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе. 19

Политика В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина» В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. 153

Религия Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем.

Общество Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Туве Сюжетами работ, в основном, становятся темы природы. Сергей Шойгу довольно часто бывает в Туве не только по работе, но и во время отдыха.

Футбол «Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».