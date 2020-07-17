Политика
КоммерсантъЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что ограничения против «Северного потока-2» противоречат международному праву.
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с чего всё началось
Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — говорится в тексте заявления.News.ruвчера в 17:51
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Здоровье
Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов
Профиль вчера в 15:36
Общество
В Петербурге за сутки диагностировали 238 новых случаев COVID-19
За прошедший день коронавирусную инфекцию выявили у 238 жителей Петербурга. Такие данные приводит telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
Город+ 03:47
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Общество
В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:32
Авто
8% собственников никогда не моют авто
Стало известно, что 8,4% опрошенных свои авто и вовсе не моют, считая, что для чистоты кузова достаточно хорошего дождя.
CarsWeek.ru 02:22
Экономика
ОЭЗ «Технополис „Москва“» создала более 800 рабочих мест
В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19 процентов от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:15
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news вчера в 12:38
Футбол
Клуб из третьего дивизиона Италии предложил контракт Балотелли
Согласно источнику, 29-летним игроком интересуется "Комо", выступающий в Серии С. Отмечается, что индонезийские владельцы клуба готовы удовлетворить финансовые запросы Балотелли и уже предложили ему контракт.
Soccer.ru вчера в 20:52
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах ликвидирован
Пожар на складе картона в подмосковном городе Мытищи ликвидирован на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 03:39
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Экономика
Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России
Компенсацию россияне смогут получить при покупке туров у туроператора, включающих транспорт и проживание в отеле, либо только размещение в отеле для самостоятельных туристов.
Компания вчера в 10:52
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт вчера в 10:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Футбол
Агент Гайча подтвердил переход в ЦСКА
Аргентинский форвард Адольфо Гайч подписал контракт с ЦСКА. Эту информацию подтвердил Metaratings его агент Матиас Фавано.
Спорт день за днем 16 июля в 05:35
Общество
В России за сутки выявлено 6428 случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили еще 6428 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 752797.
ТВ Центр 16 июля в 03:36
Армия и оружие
Представитель Минобороны Азербайджана угрожает ракетой Армянской АЭС
В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции.
Евразия Daily 16 июля в 10:54
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45