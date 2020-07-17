с чего всё началось

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что ограничения против «Северного потока-2» противоречат международному праву.

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Общество В Петербурге за сутки диагностировали 238 новых случаев COVID-19 За прошедший день коронавирусную инфекцию выявили у 238 жителей Петербурга. Такие данные приводит telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

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Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла после падения из окна Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.

Общество Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля. 579

Общество В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 284

Авто 8% собственников никогда не моют авто Стало известно, что 8,4% опрошенных свои авто и вовсе не моют, считая, что для чистоты кузова достаточно хорошего дождя. 1

Экономика ОЭЗ «Технополис „Москва“» создала более 800 рабочих мест В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19 процентов от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа.

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Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 5

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Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 7