ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

ТК Звезда 14

Страны ЕС обеспокоены санкциями США, поскольку считают это нарушением международного права. Законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода был внесен на рассмотрение Сената Конгресса Штатов в начале июня. Ограничения направлены на то, чтобы помешать завершению строительства.