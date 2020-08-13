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Вести.Ru
Вести.Ru

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Страны ЕС обеспокоены санкциями США, поскольку считают это нарушением международного права. Законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода был внесен на рассмотрение Сената Конгресса Штатов в начале июня. Ограничения направлены на то, чтобы помешать завершению строительства.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
 источники.
RT на русскомвчера в 16:45
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РИА Новости

СМИ: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РИА Новости19:17
ТАСС

Welt: 24 страны ЕС выразили протест из-за давления США на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 15:30
Lenta.ru

Большинство стран Евросоюза выступили против санкций США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru17:26
Газета.Ru

Welt: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Газета.Ruвчера в 16:52
RT на русском

Die Welt: ЕС выразил протест США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:45
Вести.Ru

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Вести.Ruвчера в 15:44
РБК

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РБК19:15

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

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Коммерсантъвчера в 15:22
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На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

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ТАСС20:22

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РИА Новостивчера в 10:32
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