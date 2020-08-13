ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Страны ЕС обеспокоены санкциями США, поскольку считают это нарушением международного права. Законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода был внесен на рассмотрение Сената Конгресса Штатов в начале июня. Ограничения направлены на то, чтобы помешать завершению строительства.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
источники.
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