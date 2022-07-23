Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин.
Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран стала одним из свидетельств того, что, несмотря на попытки Запада изолировать Москву из-за спецоперации на Украине, многие страны заняли нейтральную позицию или разделяют взгляды российской стороны.
"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", - пояснила Дайнеко.
Еще в NYT упомянули о предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также его поездку в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.
Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР.