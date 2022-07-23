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ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из Нигерии

Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин.
РБК
По словам Болдуина, страны Европы испытывают трудности с закупкой газа после начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Лидерами по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия.
РБК
Болдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.
Lenta.ru

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Premium Times: Евросоюз планирует увеличить поставки СПГ из Нигерии
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