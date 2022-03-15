Будьте в Плюсе

ЕС запретил сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «КАМАЗом»

Евросоюз в рамках новых санкционных мер против России запретил заключение сделок с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и «КАМАЗом».
RT на русском
Европейский союз (ЕС) запретил проводить сделки с рядом российских компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный журнал организации.
Lenta.ru
В санкционный список также включены ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», а также Ростех, «Севмаш», «Совкомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация.
Lenta.ru
«Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России», — отмечается в документе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ЕС запретил любые сделки с предприятиями оборонного комплекса РФ
ИА Красная Веснавчера в 16:33
ЕС запретил сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «КАМАЗом»
RT на русскомвчера в 15:49
Евросоюз запретил проводить сделки с рядом крупных российских компаний
Свободная Прессавчера в 15:36
ЕС запретил проводить сделки с «Роснефтью» и «Уралвагонзаводом»
Lenta.ruвчера в 15:35
ЕС запретил проводить сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Камазом», «Транснефтью»
РИА Новостивчера в 16:55
Евросоюз запретил проводить сделки с рядом российских компаний
Общественная служба новостейвчера в 15:28
Евросоюз запретил сделки с компаниями из РФ с более чем 50% долей госучастия
ТАССвчера в 15:25

Интересное

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать входа РФ из организации.
РИА Новостивчера в 16:54

Госдеп допустил переговоры США и России на высоком уровне для деэскалации на Украине

Прайс назвал условие для контактов США и России и допустил их организацию для деэскалации ситуации на Украине.
Lenta.ru18:20

Вице-премьер Польши Качиньский призвал направить на Украину вооруженных миротворцев НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что на Украину следует направить миссию НАТО или миссию более широкого состава, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru18:26

Изучение 2-х областей Земли продемонстрировало большие различия в их высоте

Ученые из Университета штата Аризоны, используя геодинамическое моделирование, проанализировали две области Земли, обнаружив между ними существенные различия.
МедиаПотоквчера в 02:15

Задержанный за превышение скорости американец обвинил в этом Путина

Житель Флориды, задержанный за превышение скорости, обвинил президента России Владимира Путина в том, что ему пришлось совершить правонарушение.
Газета.Ruвчера в 16:02

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: эксперты назвали фаворита в матче регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 15 на 16 марта в Нэшвилле на «Бриджстоун Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз».
Betassistвчера в 08:00

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей появившуюся в эфире с плакатом сотрудницу Первого канала

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ворвавшуюся в эфир с плакатом сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.
Lenta.ruвчера в 12:14

Древние люди использовали найденные орудия труда повторно

Археологи, изучив несколько десятков кремниевых орудий труда, заявили, что они использовались повторно.
МедиаПотоквчера в 05:19

Под Киевом ликвидировали двоих высокопоставленных сотрудников военной разведки Украины

"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины - полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол", - сказал источник.
ТАССвчера в 13:55

Байден одобрил выделение Украине помощи на $13,6 млрд

Президент США Джо Байден подписал бюджет финансирования правительства на текущий финансовый год на сумму $1,5 трлн, в который также заложена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.
РБК17:59