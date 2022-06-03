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ЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из РФ

Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Finam.Ru
Документ, вводящий ограничительные меры, опубликован в официальном журнале ЕС.
Газета.Ru
Также под запрет попадает предоставление напрямую или косвенно технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с экспортом нефти.
РИА Новости
Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойл.
ТАСС

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