Finam.RuЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из РФЕвросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Finam.RuДокумент, вводящий ограничительные меры, опубликован в официальном журнале ЕС.Газета.RuТакже под запрет попадает предоставление напрямую или косвенно технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с экспортом нефти.РИА НовостиБолгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойл.ТАССЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaГазета.RuБизнес журналАБНAnewsПодробнее о событииЕС запретил перепродажу трубопроводной нефти и нефтепродуктов из нее третьим странамТАССвчера в 14:23ЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из РФFinam.Ruвчера в 10:56Евросоюз запретил покупать российскую сырую нефть и нефтепродуктыГазета.Ruвчера в 12:15Евросоюз запретил покупать, импортировать или передавать нефть из РоссииРИА Новостивчера в 11:57ЕС запретил предоставлять техническую помощь в перевозке нефти из РоссииМосковский Комсомолецвчера в 11:38REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. ОбзорИнтерфаксвчера в 14:30Евросоюз запретил предоставлять техпомощь для транспортировки российской нефти в третьи страныПРАЙМвчера в 10:25Показать ещёОценить238Поделиться