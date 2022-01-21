В ЕК считают, что введенные российскими властями ограничения «серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, направленную на экспорт необработанной древесины из России, а также создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины».
"Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Обсерватория Нила Герелса Свифт (Neil Gehrels Swift Observatory) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США 18 января прекратила научные наблюдения и автоматически перешла в безопасный режим работы.
Компания Porsche обнародовала стоимость новых модификаций электромобиля Taycan Sport Turismo для российского рынка: в нашей стране появятся универсалы разных версий, от базовой заднеприводной до самой мощной Turbo S. Продажи стартуют весной по цене от 8 460 000 рублей, на данный момент универсал доступен только в «драйверском» исполнении GTS, которое более чем на 3 миллиона дороже.