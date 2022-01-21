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ЕС запросил в ВТО консультации по российским ограничениям на экспорт древесины

Брюссель запросил консультации с Москвой в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за российских ограничений на экспорт древесины, сообщило представительство ЕС в России.
РБК
В ЕК считают, что введенные российскими властями ограничения «серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, направленную на экспорт необработанной древесины из России, а также создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины».
Коммерсантъ
"Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Интерфакс
В соответствии с нормами ВТО «Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13% и 15% для разных пород дерева, тогда как новые пошлины доходят до 80%», отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Коммерсантъ

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