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ЕС заявил, что ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

В Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа (его размер варьируется в зависимости от страны) до тюремного срока сроком до шести лет за «мошенничество» и «подделку документов» в зависимости от тяжести преступления.В источнике

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В ЕС ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами
RT на русском00:01
ЕС заявил, что ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами
РБК17:30
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