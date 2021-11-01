В Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа (его размер варьируется в зависимости от страны) до тюремного срока сроком до шести лет за «мошенничество» и «подделку документов» в зависимости от тяжести преступления.

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