В Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа (его размер варьируется в зависимости от страны) до тюремного срока сроком до шести лет за «мошенничество» и «подделку документов» в зависимости от тяжести преступления.В источнике
С наступлением эры беспилотников и роботов повысился спрос на отечественные системы ПВО и средства РЭБ — российскими ЗРК С-400 интересуются около десяти стран, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Минздрав Италии вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, это один из приоритетных вопросов, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче газете "Коммерсантъ".