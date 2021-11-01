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ЕС заявил, что ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

Евросоюз ожидает, что Россия проведет расследование случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда
О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».
Известия
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов.
РИА Новости
Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
РБК

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РБК: ЕС ждет от России расследования торговли в Сети европейскими COVID-сертификатами
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ЕС заявил, что ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами
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