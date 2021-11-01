Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.