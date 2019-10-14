Футбол

Sport.ruSport.ruЕВРО-2020. Украина - Португалия: прямая видеотрансляция из Киева

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Украину в сегодняшнем поединке устроит даже ничья, которая позволит жёлто-синим досрочно отобраться на ЕВРО-2020. Видеотрансляция будет доступна на нашем портале.
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