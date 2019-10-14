Украину в сегодняшнем поединке устроит даже ничья, которая позволит жёлто-синим досрочно отобраться на ЕВРО-2020. Видеотрансляция будет доступна на нашем портале.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Армия и оружие NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Политика Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.