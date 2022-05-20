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Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу

Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет
 в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
РИА Новости
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации на Украине.
РИА Новости
Обозреватель Echos также отметил, что сверхприбыли "Газпрома" полностью окупили газопровод "Северный поток — 2".
РИА Новости
Для стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России принимает меры, в рубли перевели расчеты за поставки голубого топлива недружественным странам.
НТВ

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