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Echos: Россия получит рекордные сто миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит «СП—2»

Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
РИА Новости
Автор публикации отметил, что члены ЕС ежедневно отправляют 200 миллионов долларов "Газпрому", несмотря на "санкции, громкие заявления и обещания эмбарго".
РИА Новости
В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
РИА Новости
Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
Евразия Daily

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