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Economic Times: Россия предложила Индии возобновить практику «бумажных аккредитивов»

Россия предложила Индии возобновить практику представления "бумажных аккредитивов", стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма государственного долга в рупиях, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
РИА Новости
"Официальные лица двух центральных банков встречались дважды и продолжают вести переговоры, хотя окончательное решение еще не принято", - сообщил один из собеседников издания.
РИА Новости
Механизм государственного кредитования возник во времена бывшего режима СССР, когда Советский Союз поддерживал Индию, поставляя товары первой необходимости, необходимые для развития инфраструктуры, энергетики и обороны.
РИА Новости
"После распада СССР между Россией и Индией существовало двустороннее соглашение о суверенном кредите, который взяла Индия. Индия продолжает выплачивать средства в рупиях на счет банка ВЭБ в Резервном банке Индии", - отмечает издание.
Finam.Ru

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СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику «бумажных аккредитивов»
Национальная служба новостей04:24
Economic Times: Россия предложила Индии возобновить практику «бумажных аккредитивов»
РИА Новости04:11
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