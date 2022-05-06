Россия предложила Индии возобновить практику представления "бумажных аккредитивов", стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма государственного долга в рупиях, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
Механизм государственного кредитования возник во времена бывшего режима СССР, когда Советский Союз поддерживал Индию, поставляя товары первой необходимости, необходимые для развития инфраструктуры, энергетики и обороны.
"После распада СССР между Россией и Индией существовало двустороннее соглашение о суверенном кредите, который взяла Индия. Индия продолжает выплачивать средства в рупиях на счет банка ВЭБ в Резервном банке Индии", - отмечает издание.
"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - говорится в сообщении.
Обмен заявлениями произошел после того, как постпред Индии разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине, где, в частности, напомнил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и "к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу".
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.