Президент США Джо Байден собирается "вбить клин" в отношения главы России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в свете специальной военной операции на Украине, пишет британский журнал The Economist
По словам Мурадова, местные жители предупреждают о том, что «озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных».
Как рассказали участники финансового рынка, на состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и отечественными производителями было принято решение о необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными.
Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.