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Economist: Байден намерен вбить клин в дружбу Путина и Мадуро из-за нефти

Президент США Джо Байден собирается "вбить клин" в отношения главы России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в свете специальной военной операции на Украине, пишет британский журнал The Economist
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Газета.Ru
Издание поясняет, что потери от эмбарго на российскую нефть Белый дом сможет восполнить поставками из Венесуэлы.
Life.ru
"Если и будет заключена сделка, то не совсем на условиях Байдена", — заключил автор публикации.
РИА Новости
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине.
РИА Новости

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