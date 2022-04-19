Будьте в Плюсе

Economist: Байден намерен вбить клин в дружбу Путина и Мадуро из-за нефти

Президент США Джо Байден собирается "вбить клин" в отношения главы России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в свете специальной военной операции на Украине, пишет британский журнал The Economist.
Газета.Ru
Автор статьи пояснил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 22 апреля, благодаря поставкам горючего из Венесуэлы.
РИА Новости
Сделка с Венесуэлой поможет Байдену убить двух зайцев: вбить клин в отношения России и Венесуэлы и ликвидировать дефицит нефти на внутреннем рынке Америки.
Life.ru
"Если и будет заключена сделка, то не совсем на условиях Байдена", — заключил автор публикации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Economist: Байден пытается поссорить Путина и Мадуро
Комсомольская правда21:15
Economist: Байден хочет вбить клин в дружбу Путина и Мадуро поставками нефти из Венесуэлы
РИА Новости18:47
The Economist: Байден планирует разрушить дружбу Путина и президента Венесуэлы Мадуро
Ямал-Медиа20:15
Economist: Байден намерен вбить клин в дружбу Путина и Мадуро из-за нефти
Газета.Ru19:59
Economist: Байден попытается рассорить Путина и Мадуро
Общественная служба новостей19:10
Economist: Байден планирует вбить клин в отношения Путина и Мадуро ради нефти
Lenta.ru19:00
Economist: Байден решил поссорить Путина и Мадуро
Life.ru21:02

Интересное

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от нацистов

Работа по зачистке зданий промышленной зоны завода «Азовсталь» от бандеровцев в Мариуполе не прекращается, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 20 апреля в своем канале в Telegram.
REGNUM20:11

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине.
РИА Новости21:22

«Тинькофф» заявил, что бизнесмен Тиньков не принимает решения в группе

Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.
РИА Новостивчера в 16:57

Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.
РИА Новости18:05

Украина отказывалась выдавать находящихся в международном розыске преступников из нацбатов

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске.
РИА Новости20:09

Компания Continental возобновила производство шин в Калуге

Производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ18:40

Андрей Губин разругался с соседями и съехал из собственной квартиры

Звезда 90-х Андрей Губин устал скандалить с соседями и съехал из своей собственной квартиры в Москве.
Телепрограммавчера в 13:45

Эксперт Воронкова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения

Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
РИА Новости19:15

Полянский обвинил Запад в использовании Украины в своих целях

Дипломат подчеркнул, что задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены.
Российская газета19:27

Китай счел заморозку резервов стран нарушением их суверенитета

Чжан Цзюнь подчеркнул, что такая заморозка «иностранной валюты приводит к нарушению суверенитета государств» и «подрывает основы всемирной экономической стабильности», а также «создает неопределенность и риски для международных отношений».
Взгляд.ру17:57