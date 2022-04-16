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Economist: давние союзники США отказываются вводить санкции против России

Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отказываются вводить санкции против России.
Lenta.ru
В материале также говорится, что многие страны отказываются от критики или ограничительных мер против Москвы в связи с коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или страхом потерять торгового партнера.
Lenta.ru
В частности, как считает автор журнала Economist, на Ближнем Востоке и в Турции считают лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны США в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.
РИА Новости
Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада.
URA.Ru

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Economist: давние союзники США отказываются вводить санкции против России
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