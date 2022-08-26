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Economist: экономика России выдержала санкции благодаря ЦБ, историческому опыту и нефти

Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.
РИА Новости
Россияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
РИА Новости
Санкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России.
РИА Новости
С начала специальной военной операции на Украине ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 млрд долларов.
Взгляд.ру

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