РИА НовостиEconomist: экономика России выдержала санкции благодаря ЦБ, историческому опыту и нефтиРоссийская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.РИА НовостиРоссияне, отмечает издание, научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.РИА НовостиСанкции, согласно данным Международного энергетического агентства, мало повлияли на добычу нефти в России.РИА НовостиС начала специальной военной операции на Украине ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 млрд долларов.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРамблерРамблерФАНРЕН ТВЭкономика сегодняПолитика СегодняПодробнее о событииEconomist: исторический опыт и нефть позволили России выдержать санкцииЭкономика сегодня20:51Economist: Россия выстояла против западных санкций по трем причинамФАН20:34Economist назвал три причины устойчивости России в условиях санкцийRT на русском19:24Издание The Economist назвало три причины устойчивости РоссииРЕН ТВ19:43Economist: действия ЦБ, исторический опыт и нефть помогли экономике РФ выдержать санкцииNews.ru19:42В Британии перечислили факторы устойчивости РоссииВзгляд.ру19:49Economist: экономика России выдержала санкции благодаря ЦБ, историческому опыту и нефтиРИА Новости19:12Показать ещёОценить50Поделиться