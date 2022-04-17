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Economist: союзники США отказываются от санкций против России из-за своих интересов

О нежелании союзников США поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы пишет
 британский журнал Economist.
Lenta.ru
Отмечается, что одним из самых неудобных для Запада государств стала Индия, которая всегда воздерживается при принятии решений, осуждающих российские действия.
Общественная служба новостей
В частности, как считает автор журнала Economist, на Ближнем Востоке и в Турции считают лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны США в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.
РИА Новости
«В последнее время ситуация на востоке Украины резко изменилась и привлекает повышенное внимание международного сообщества», — говорил китайский лидер Си Цзиньпин.
Пятый канал

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