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Economist указал на нежелание союзников США вводить санкции против России

По мнению авторов, самую неудобную для Соединенных Штатов позицию занимает Индия, власти которой «неизменно воздерживаются» от того, чтобы осудить Россию за действия на Украине.
РБК
По мнению автора статьи, многие государства не критикуют или не вводят ограничительные меры в отношении РФ из-за финансовых интересов, идеологических взглядов, стратегических целей или страха лишиться делового партнёра.
Life.ru
В частности, как считает автор журнала Economist, на Ближнем Востоке и в Турции считают лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны США в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.
РИА Новости
«Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», — поясняется в статье.
Известия

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