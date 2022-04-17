По мнению автора статьи, многие государства не критикуют или не вводят ограничительные меры в отношении РФ из-за финансовых интересов, идеологических взглядов, стратегических целей или страха лишиться делового партнёра.
В частности, как считает автор журнала Economist, на Ближнем Востоке и в Турции считают лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны США в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.
«Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», — поясняется в статье.
«Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — приводит ТАСС заявление Мизинцева.
Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.