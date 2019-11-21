Общество

СоцИнформБюроСоцИнформБюроМинздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается. Документ об этом уже подписала Министра здравоохранения Вероника Скворцова.
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Владимир Путин
Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы.
— Владимир ПутинForbes 07:19

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