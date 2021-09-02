Деменция: невролог называет часто упускаемый ранний признак болезни

Обычно подозревать наличие деменции у человека начинают по возникающим проблемам с памятью, но врач нейрорадиолог Эмер Максуини рассказал в интервью изданию Express, что «один часто упускаемый из виду признак может указывать на деменцию за годы до ее начала».