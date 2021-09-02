Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил о подготовке второго пакета мер поддержки ИТ-сферы во время совместного совещания партии и кабинета министров по обсуждению программы поддержки ИТ-отрасли.В источнике
Ставка ФРС США может вырасти до 0,32% годовых в 2022 году с нынешних 0-0,25%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном ЦБ РФ.
Обычно подозревать наличие деменции у человека начинают по возникающим проблемам с памятью, но врач нейрорадиолог Эмер Максуини рассказал в интервью изданию Express, что «один часто упускаемый из виду признак может указывать на деменцию за годы до ее начала».
Руководитель ВТБ Андрей Костин обнародовал информацию о том, что россиянам, которые не разбираются в формировании финансовых инструментов, можно обращаться за помощью к консультантам или вкладывать средства в депозиты.