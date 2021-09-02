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«Единая Россия» готовит второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил о подготовке второго пакета мер поддержки ИТ-сферы во время совместного совещания партии и кабинета министров по обсуждению программы поддержки ИТ-отрасли.В источнике

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В «Единой России» подготовили пакет мер по развитию информационных технологий
Взгляд.ру10:19
ЕР готовит второй пакет мер поддержки IT, стимулирующий использование отечественного ПО
РИА Новости07:23
«Единая Россия» готовит второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли
Коммерсантъ08:58
Новые меры поддержки IT-отрасли в РФ предусматривают обучение школьников программированию
ТАСС10:02
Новые меры поддержки ИТ-отрасли помогут продвижению отечественных технологий
НТВ10:15
ЕР совместно с кабмином разработали программу развития IT-технологий
РЕН ТВ06:57
Турчак: «Единая Россия» готовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли
Агентство Москва06:39

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