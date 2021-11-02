«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — отметил он.
Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета Сам Марченко рассказал РИА Новости, что продолжит работу в Госдуме, но переходить в другую партию после исключения из «ЕР» не планирует.
"Второго ноября с 14:00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский пропустил выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго по сокращению выбросов метана, куда он был приглашен модератором мероприятия, бывшим госсекретарем США, а ныне спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.