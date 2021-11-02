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«Единая Россия» исключила из партии депутата Марченко, который проголосовал против бюджета

Президиум Генсовета «Единой России» исключил депутата Евгения Марченко из партии.
Комсомольская правда
Как отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, в обязанность депутата входит открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также оказывать поддержку окончательно принятому решению.
Lenta.ru
«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — отметил он.
РБК
Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета Сам Марченко рассказал РИА Новости, что продолжит работу в Госдуме, но переходить в другую партию после исключения из «ЕР» не планирует.
Национальная служба новостей

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