Будьте в Плюсе

«Единая Россия» исключила из партии депутата Марченко, который проголосовал против бюджета

Президиум Генсовета «Единой России» исключил депутата Евгения Марченко из партии.
Комсомольская правда
По итогам сегодняшнего заседания секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутат обязан открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение.
News.ru
«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России"», – объяснил депутат.
Национальная служба новостей
Исключить из партии Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, рекомендовала накануне комиссия "Единой России" по этике.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Депутат ЕР Марченко заявил, что останется в Думе в случае исключения из фракции
Интерфаксвчера в 12:26
Депутат Евгений Марченко прокомментировал свое исключение из «Единой России»
Фонтанка.Рувчера в 11:24
Президиум Генсовета «Единой России» исключил депутата Евгения Марченко из партии
Lenta.ruвчера в 11:13
Евгений Марченко: К моему исключению приложил руку Макаров
ЗакC.Рувчера в 14:08
Единороссы обсудят исключение Марченко из фракции в Думе
ТАССвчера в 12:06
Замглавы ЕР в Госдуме: фракция примет решение о членстве Марченко на следующей неделе
РИА Новостивчера в 12:57
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Марченко из партии за голосование против бюджета
Интерфакс - Россия1 ноября в 08:35

Интересное

В Свердловской области власти рекомендуют переводить на удалёнку непривитых сотрудников

Власти Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.
RT на русскомвчера в 13:29

Гинцбург: поддельный сертификат о прививке выявит тест на антитела к белку аденовирус Ad26

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Известиям" о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.
РИА Новости19:06

Физики нашли простой способ получения сверхкоротких лазерных импульсов видимого диапазона

Физики экспериментально реализовали технологию генерации сверхкоротких импульсов света в видимом диапазоне без применения параметрического усиления и дополнительной посткомпресии.
N+1вчера в 04:35