По итогам сегодняшнего заседания секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутат обязан открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение.
«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России"», – объяснил депутат.
Власти Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.