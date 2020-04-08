Политика

Российская газетаРоссийская газета«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение. Такое решение принял президиум генсовета партии.
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Экс-главу Севастополя исключили из «Единой России» за дебош в аэропорту Ижевска

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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
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