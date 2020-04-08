Политика
Российская газета«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение. Такое решение принял президиум генсовета партии.
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Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Происшествия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Общество
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Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей, сообщил в среду, 8 апреля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
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России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Религия
Церемония схождения благодатного огня состоится без паломников
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Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Происшествия
В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие
Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
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Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
Общество
Британская разведка назвала версию появления коронавируса
Британская разведка рассматривает версию о вспышке пандемии коронавируса в мире в результате утечки из лаборатории в Ухане.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Политика
Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Космос
Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль
Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
Политика
Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
За единоросса Алексеева проголосовали 25 депутатов, за коммуниста Бондаренко - шесть человек, за представителя ЛДПР Денисенко - двое.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Происшествия
Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками
В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Общество
В Японии введут режим ЧС 7 апреля из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
Мэр, пристававший к подчиненной, публично извинился за свое поведение
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, чье фривольное поведение во время онлайн-конференции стало достоянием всей страны, извинился перед депутатами и жителями.