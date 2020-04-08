Политика
Российская газета«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение. Такое решение принял президиум генсовета партии.
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Общество
Скворцова допустила влияние вакцины от туберкулеза на течение COVID-19
Вакцинация от туберкулеза (БЦЖ) может иметь определенную взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Происшествия
В Оренбургской области за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Оренбургской области медики за сутки выявили 19 человек с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
Опасное насекомое обнаружили в Подмосковье
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Общество
Минтранс назвал цены для возвращающихся на родину россиян
Россияне смогут бесплатно вернуться на родину вывозными рейсами только в том случае, если у них есть неиспользованный билет российской авиакомпании, сообщается на сайте Минтранса.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Здоровье
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Общество
Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии
Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Шоу-бизнес
Лещенко заявил, что Малахов принудил его к нарушению самоизоляции
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Экономика
Банк «Открытие» прогнозирует снижение цен на жилье на 5–10% по России
По оценке экспертов «Открытие Research» (аналитическое управление банка «Открытие»), из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений цены на жилье по России к концу нынешнего года могут упасть на 10%, по Москве — на 15%.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Финансы
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Скворцова назвала сроки выхода России из ситуации с коронавирусом
Москва, 8 апреля 2020, 15:12 — REGNUM Россия начнет выходить из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, до начала июня 2020 года.
Общество
Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок
Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Здоровье
В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом
В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Общество
Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции
Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.