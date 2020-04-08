Политика

Российская газетаРоссийская газета«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение. Такое решение принял президиум генсовета партии.
Читать в источнике
Комментировать693

Подробнее о событии

Замминистра Овсянников отреагировал на исключение из «Единой России»

РБК08:36

Замглавы Минпромторга Овсянникова исключили из «Единой России»

Udm-Info05:49

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после скандала

РИА Новости06:08

Замминистра исключили из «Единой России» из-за инцидента в аэропорту

РЕН ТВ06:52

Дмитрия Овсянникова исключили из «Единой России» из-за скандала в аэропорту Ижевска

ТАСС05:49

Экс-главу Севастополя исключили из «Единой России» за дебош в аэропорту Ижевска

Izhlife06:21

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

Ведомости05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

Скворцова допустила влияние вакцины от туберкулеза на течение COVID-19

Вакцинация от туберкулеза (БЦЖ) может иметь определенную взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 19:14
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Оренбургской области за сутки выявили 19 случаев коронавируса

В Оренбургской области медики за сутки выявили 19 человек с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Orenburg.media 07:57
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Общество

Опасное насекомое обнаружили в Подмосковье

ИА Московский регион вчера в 11:54
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08:08
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Общество

Минтранс назвал цены для возвращающихся на родину россиян

Россияне смогут бесплатно вернуться на родину вывозными рейсами только в том случае, если у них есть неиспользованный билет российской авиакомпании, сообщается на сайте Минтранса.
Полит.ру 03:07
Происшествия

В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Российская газета 03:37
Здоровье

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
Piter.tv 06:38
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv 05:11
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель вчера в 02:05
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Общество

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде.
Парламентская газета 06:56
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Лещенко заявил, что Малахов принудил его к нарушению самоизоляции

Экономика сегодня 04:40
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Экономика

Банк «Открытие» прогнозирует снижение цен на жилье на 5–10% по России

По оценке экспертов «Открытие Research» (аналитическое управление банка «Открытие»), из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений цены на жилье по России к концу нынешнего года могут упасть на 10%, по Москве — на 15%.
Коммерсантъ 08:12
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Финансы

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Общество

Скворцова назвала сроки выхода России из ситуации с коронавирусом

Москва, 8 апреля 2020, 15:12 — REGNUM Россия начнет выходить из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, до начала июня 2020 года.
REGNUM 08:12
Общество

Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Актуальные комментарии вчера в 04:39
Здоровье

В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом

В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Четвертая Власть 07:53
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное