Политика

Российская газетаРоссийская газета«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение. Такое решение принял президиум генсовета партии.
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Замминистра Овсянников отреагировал на исключение из «Единой России»

РБК08:36

Устроившего скандал в аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

ГТРК Удмуртия07:07

Дмитрия Овсянникова исключили из «Единой России» из-за скандала в аэропорту Ижевска

ТАСС05:49

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после скандала

РИА Новости06:08

Замминистра исключили из «Единой России» из-за инцидента в аэропорту

РЕН ТВ06:52

Экс-главу Севастополя исключили из «Единой России» за дебош в аэропорту Ижевска

Izhlife06:21

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

Ведомости05:21
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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
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По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
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Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
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Минфин со второй попытки вернулся на рынок ОФЗ

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В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
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В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
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Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
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Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
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