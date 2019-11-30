Политика

РБКРБК«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.
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Евгений Васильевич Ревенко
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. В прошлом - журналист, ведущий программ «Вести» и «Вести недели», директор дирекции информационных программ телеканала «Россия-1».
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